Корецький: в Україні перевірять всі укриття щодо їх утримання та безперешкодного доступу громадян

Прем'єр-міністр заявив, що місцева влада має діяти більш оперативно в умовах постійної загрози.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про перевірку всіх укриттів цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Про це Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці в Telegram.

До перевірок будуть залучені органи влади на всіх рівнях: від профільних Міністерств до органів місцевого самоврядування. Посадовці вже отримали відповідні доручення.

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", - зазначив прем'єр.

Корецький додав, що на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах не повинна виникати проблема з доступом до укриттів.

"Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", - йдеться в заяві.