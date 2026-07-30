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Корецький: в Україні перевірять всі укриття щодо їх утримання та безперешкодного доступу громадян

Прем'єр-міністр заявив, що місцева влада має діяти більш оперативно в умовах постійної загрози.

Корецький: в Україні перевірять всі укриття щодо їх утримання та безперешкодного доступу громадян
Сергій Корецький
Фото: Телеграм Сергія Корецького

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про перевірку всіх укриттів цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Про це Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці в Telegram.

До перевірок будуть залучені органи влади на всіх рівнях: від профільних Міністерств до органів місцевого самоврядування. Посадовці вже отримали відповідні доручення.

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", - зазначив прем'єр.

Корецький додав, що на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах не повинна виникати проблема з доступом до укриттів. 

"Це неприпустимо. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", - йдеться в заяві.

  • Вночі 30 липня росіяни здійснили ракетно-дронову атаку по Україні. Відомо про вісьмох загиблих та понад 50 поранених. Під ударами цієї ночі були також Київ та область, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина й Івано-Франківщина.
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