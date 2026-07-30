Корецький: уряд оновив статут "Енергоатому"

Уряд оновив статут «Енергоатому», найбільшого виробника електроенергії в Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами планується перезавантаження управління компанією, також мають сформувати топ-менеджмент. "Без затягувань та штучних перешкод", - зазначив прем'єр.
Він додав, що державний «Енергоатом» — це та компанія, від стабільної роботи якої залежить енергетична безпека держави. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління.
- 1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне розпорядження, яким на посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатому» обрали Домініка Міньєра та Метью Мюррея. Їхні попередники подали у відставку.