Корецький: уряд оновив статут "Енергоатому"

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Уряд оновив статут «Енергоатому», найбільшого виробника електроенергії в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами планується перезавантаження управління компанією, також мають сформувати топ-менеджмент. "Без затягувань та штучних перешкод", - зазначив прем'єр.

Він додав, що державний «Енергоатом» — це та компанія, від стабільної роботи якої залежить енергетична безпека держави. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління.