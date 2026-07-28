Корецький: уряд готує держбюджет на 2027 рік та актуалізує фінансові потреби до кінця року

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький провів нараду, на якій обговорили зокрема виконання міжнародних зобовʼязань.

«Провів спеціальну нараду з фінансово-економічним блоком — Мінфін, Мінекономіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», – написав глава уряду у телеграмі.

Під час наради визначили першочергові кроки для виконання міжнародних зобовʼязань, від яких залежить фінансова підтримка партнерів, та збереження макрофінансової стабільності.

«Безумовний пріоритет — повна фінансова підтримка Сил Оборони. Обговорили фінансування планів стійкості та соціальних видатків. Актуалізуємо потреби до кінця 2026 року, паралельно готуємо проєкт бюджету на 2027 рік»,ю додав Корецький.

Він анонсував, що такі наради щодо стану державних фінансів і макроекономічної ситуації відбуватимуться регулярно.