За підсумками першого півріччя 2026 року у І півріччі ПриватБанк зберіг випереджальну динаміку розвитку та укріпив лідерські позиції у фінансовому секторі.

Прибуток до оподаткування досяг 49,5 млрд грн, що на 7,6% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. У порівнянні з першим півріччям 2025 року, сума податку на прибуток у 2026 році зросла більше, ніж у 2 рази, а чистий прибуток після сплати 50% податку на прибуток становив 24,6 млрд грн. До того ж, у ІІ кварталі банк сплатив 20,36 млрд грн. дивідендів за результатами 2025 року.

Стійкість банку підкріплюється високим рівнем довіри клієнтів, про що свідчить зростання обсягу коштів на рахунках на 7,3% з початку року. Ці ресурси дозволяють нарощувати підтримку економіки. Динаміка кредитування свідчить, що ПриватБанк успішно трансформує довіру клієнтів у фінансування бізнесу, підтримуючи його адаптацію та розвиток в умовах війни.

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Фото: Приватбанк

Банк створює умови для ділової активності клієнтів, яка впевнено зростає з першого кварталу, ускладненого тривалими блекаутами та постійними руйнуваннями інфраструктури.

За 12 місяців загальний кредитний портфель зріс майже на 45%, а кредитування бізнес-клієнтів - майже вдвічі. Чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,6% з початку року та перевищив 188 млрд грн.

“ПриватБанк доводить, що лідерство на ринку та відповідальне ставлення до суспільства йдуть пліч-о-пліч. Досягнутий бізнес-результат дозволяє нам бути драйвером економічного відновлення через кредитування та водночас бути надійною опорою сталого розвитку: від модернізації відділень до підтримки дітей і людей старшого віку у наших освітніх ініціативах. Ми працюємо на відновлення України сьогодні задля майбутнього кожного українця”, — зазначив Голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Поряд із досягненням високих бізнес-результатів, ПриватБанк продовжує інвестувати у сталий розвиток та впровадження підходів безбар’єрності та інклюзії, посилюючи свій внесок у стійкість громад, економіки та майбутнє країни.

Станом на кінець другого кварталу, 88 відділень було приведено до норм підвищеної доступності. Корпоративне волонтерство вийшло на новий рівень, що дозволило банку встановити два національні рекорди: за найбільшою кількістю волонтерів та найбільшою кількістю дітей, охоплених навчальними заходами.

Окрім того, у першому півріччі 2026 року банк спрямував на благодійну допомогу 357,88 млн грн.