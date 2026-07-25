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Прем’єр-міністр обговорив із керівництвом ЄБРР проєкти відновлення України

З початку цього року обсяг інвестицій ЄБРР у проєкти в Україні вже перевищив 1,4 млрд євро. 

Прем’єр-міністр обговорив із керівництвом ЄБРР проєкти відновлення України
переговори глави уряду Сергія Корецького з керівницею ЄБРР Оділь Рено-Бассо
Фото: фейсбук-сторінка Сергія Корецького

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та керівництвом установи. 

За словами Корецького, вони детально обговорили наявні проєкти фінансової підтримки України.

«Це стосується в першу чергу енергетики, транспорту, відновлення критичної інфраструктури — конкретні проєкти з чіткими результатами для країни вже цього року. Також є системні довгострокові проєкти. Будемо спільно працювати», - зауважив глава уряду.

Окремо під час зустрічі порушили питання впровадження стандартів корпоративного управління в державному секторі. Також обговорили підтримку ініціатив уряду щодо приватизації державних банків і підприємств.

За словами очільника уряду, з початку цього року обсяг інвестицій ЄБРР у проєкти в Україні вже перевищив 1,4 мільярда євро. 

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