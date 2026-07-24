Міненерго передало в області потужні накопичувачі електроенергії

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Міністерство енергетики доставило в області потужні системи накопичення електроенергії ємністю 1 МВт для забезпечення нагальних потреб.

Про це повідомив керівник Міненерго Денис Шмигаль.

За його словами, обладнання вже надійшло на енергетичні об'єкти та до закладів охорони здоров'я у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській та Київській областях.

Про цю передачу посадовці раніше неодноразово домовлялися з очільниками обласних військових адміністрацій і місцевими енергетичними компаніями.

Шмигаль додав, що накопичувачі забезпечать безперебійну роботу критично важливої інфраструктури. Також вони посилять надійність електропостачання регіональних лікарень, теплових електростанцій та гідроенергетичних об'єктів.

Передала це обладнання вартістю понад 9 мільйонів євро швейцарська компанія Tetra Laval International SA.