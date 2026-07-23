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За рік через механізм PURL вдалося залучити майже $7 млрд на ППО та критичну зброю для України

За рік до ініціативи приєдналися 29 країн.

За рік через механізм PURL вдалося залучити майже $7 млрд на ППО та критичну зброю для України
Пуск GEM-T з ЗРК Patriot, ілюстративне фото
Фото: US DoD

За рік ініціативи PURL вдалося залучити $6,7 млрд на ППО та критичну зброю для України. Загалом за цей час до ініціативи приєдналися 29 країн – 26 держав-членів НАТО та 3 країни-партнери. 

Як повідомили у Міноборони, одним із найважливіших результатів PURL є забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot. Саме вони критично потрібні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.

Сьогодні близько 95% перехоплювачів для Patriot, таких як PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.

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PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – це ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм стартував у липні 2025 року. Він працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Йдеться про озброєння, яке критично потрібне фронту і яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.

За 2025–2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:

  • Норвегія — $1,36 млрд;
  • Нідерланди — $1,163 млрд;
  • Німеччина — $900 млн;
  • Канада — $834 млн;
  • Швеція — $546 млн.

Як це працює

Україна визначає критичні потреби Сил оборони, зокрема системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти. Далі Україна, США та НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю в приблизно $500 млн кожен. Після цього країни-члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.

PURL дозволяє швидше закривати критичні потреби фронту і максимально цільово використовувати ресурси партнерів.  Також PURL спрощує адміністративну координацію. Внески партнерів об’єднуються навколо погоджених пріоритетів, що зменшує дублювання зусиль і підвищує ефективність допомоги.

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