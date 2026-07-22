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Оператор контейнерних перевезень Maersk залишає Україну через безпекову сиутацію

Судна перенаправлять до Констанци (Румунія).

Оператор контейнерних перевезень Maersk залишає Україну через безпекову сиутацію
Maersk
Фото: EPA/UPG

Фідерний оператор компанії «Мерск Україна» тимчасово зупинив сервіс до України через Чорноморський рибний порт. 

Причиною стала безпекова ситуація, яка впливає на операційну діяльність компанії, пояснили в Maersk.

Зміни стосуються як імпортних, так і експортних перевезень. Компанія повідомила, що судно Medkon Mira V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, тепер прямує до румунського порту Констанца. Сюди ж перенаправлять і всі інші імпортні відправлення, які зараз перебувають або очікуються у Порт-Саїді. 

Клієнтам, яким Констанца не підходить, пропонують подати запит на зміну пункту призначення або звернутися до відділу доставки для організації транспортування в Україну.

Для експортних бронювань із порту Чорноморська компанія пропонує два варіанти. Клієнти можуть безкоштовно скасувати букінг без жодних штрафів або змінити порт навантаження на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту. 

  • Днями Росія завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.
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