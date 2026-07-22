Оператор контейнерних перевезень Maersk залишає Україну через безпекову сиутацію

Фідерний оператор компанії «Мерск Україна» тимчасово зупинив сервіс до України через Чорноморський рибний порт.
Причиною стала безпекова ситуація, яка впливає на операційну діяльність компанії, пояснили в Maersk.
Зміни стосуються як імпортних, так і експортних перевезень. Компанія повідомила, що судно Medkon Mira V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, тепер прямує до румунського порту Констанца. Сюди ж перенаправлять і всі інші імпортні відправлення, які зараз перебувають або очікуються у Порт-Саїді.
Клієнтам, яким Констанца не підходить, пропонують подати запит на зміну пункту призначення або звернутися до відділу доставки для організації транспортування в Україну.
Для експортних бронювань із порту Чорноморська компанія пропонує два варіанти. Клієнти можуть безкоштовно скасувати букінг без жодних штрафів або змінити порт навантаження на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту.
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