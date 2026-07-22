БЕБ, ДПС та МВС обмінюватимуться інформацією для виявлення податкового шахрайства під час імпорту авто

У Бюро зафіксували схему, за якою компанії ввозять автомобілі в Україну, але не декларують їх подальший продаж кінцевим власникам.

Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запустило аналітичний інструмент, який дозволяє виявляти ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Реклама

Аналітики Бюро зафіксували схему, за якою компанії ввозять автомобілі в Україну, але не декларують їх подальший продаж кінцевим власникам. Транспортний засіб фактично купляє фізична особа, тоді як компанія-імпортер забезпечує його ввезення та розмитнення. Після оформлення авто на покупця податкова накладна на продаж не реєструється.

Унаслідок цього бюджет недоотримує належні податкові надходження, а сформований під час імпорту податковий кредит з ПДВ може використовуватися в інших схемах ухилення від оподаткування.

Для оперативного виявлення таких фактів БЕБ, ДПС та ГСЦ МВС налагодили обмін інформацією. Аналітики отримали можливість зіставляти дані про ввезення автомобіля, реєстрацію податкової накладної на його продаж та оформлення транспортного засобу на кінцевого власника у сервісному центрі МВС.

Якщо автомобіль уже ввезений і зареєстрований, але його продаж не відображений у податковому обліку, така невідповідність одразу потрапляє в поле зору аналітиків для подальшого реагування.

Наступний крок – обов’язкове зазначення VIN-коду автомобіля у податковій накладній.

Це дозволить підвищити ефективність відстеження руху транспортних засобів від моменту їх ввезення до реєстрації на кінцевого власника, а також запровадити механізм запобігання протиправній діяльності недоброчесних автоімпортерів, які системно не реєструють податкові накладні на продані автомобілі.

Спільний інструмент БЕБ, ДПС та МВС дозволить перекрити схеми з маніпуляціями податковим кредитом, зменшити тіньовий сегмент ринку автоімпорту та забезпечити сплату податків до бюджету.