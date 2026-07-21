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​Керівники чотирьох із дев'яти територіальних управлінь БЕБ провалили атестацію

Ще двоє звільнилися в березні.

​Керівники чотирьох із дев'яти територіальних управлінь БЕБ провалили атестацію
Ілюстративне фото
Фото: Бюро економічної безпеки

Керівники чотирьох з дев'яти територіальних управлінь Бюро економічної безпеки провалили атестацію.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Серед них – керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян, керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко, т. в. о. керівника Територіального управління БЕБ у Волинській області Сергій Журавльов, т. в. о. керівника Територіального управління БЕБ у Київській області Олексій Дрозд. 

Ще двоє керівників теруправлінь, яких мали перевіряти ще на першому етапу атестації, звільнилися ще у березні.

Не змогли пройти переатестацію також керівник Управління матеріально-технічного забезпечення центрального апарату БЕБ Євгеній Березовий, а також заступниця керівника юридичного департаменту Ірина Рєзнікова.

  • Бюро економічної безпеки запрацювало в 2021 році, але встигло стати об'єктом критики стосовно тиску на бізнес та ймовірної залежності від офісу президента. На перезавантаженні БЕБ наполягають міжнародні партнери. Так, 21 лютого 2024 року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн G7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. 
  • У червні минулого року конкурс на посаду голови БЕБ виграв Олександр Цивінський. Лише за нього проголосували представники міжнародних організацій. БЕБ не мало повноцінного директора з квітня 2023.
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