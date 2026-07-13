Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаЕкономікаДержава

​На сім посад керівників теруправлінь БЕБ претендують 67 кандидатів

Також триває ще 112 відкритих конкурсів на різні посади.

​На сім посад керівників теруправлінь БЕБ претендують 67 кандидатів
БЕБ
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки завершило прийом документів для участі в конкурсах на посади керівників семи територіальних управлінь.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що загалом 67 кандидатів подали 137 заяв. Більшість претендентів вирішили взяти участь одразу в кількох конкурсах.

Реклама

"Для мене це хороший сигнал. Попри всі виклики, є люди, які хочуть працювати в БЕБ і готові проходити відкритий конкурсний відбір. Ми не шукаємо людей “під посаду”. Ми шукаємо тих, хто готовий брати відповідальність, працювати чесно і показувати результат", - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

Водночас триває ще 112 відкритих конкурсів на різні посади. З них 54 - до Центрального апарату, 58 - до територіальних управлінь.

"Формування сильної команди, яка працюватиме за принципами доброчесності, професійності та відповідальності, залишається одним із ключових пріоритетів БЕБ", - наголосили в Бюро.

Читайте такожПерезавантаження Бюро економічної безпеки: відмова від гірших традицій податкової міліції на користь ризик-орієнтованого підходу

  • Бюро економічної безпеки запрацювало в 2021 році, але встигло стати об'єктом критики стосовно тиску на бізнес та ймовірної залежності від офісу президента. На перезавантаженні БЕБ наполягають міжнародні партнери. Так, 21 лютого 2024 року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн G7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. 
  • У червні минулого року конкурс на посаду голови БЕБ виграв Олександр Цивінський. Лише за нього проголосували представники міжнародних організацій. БЕБ не мало повноцінного директора з квітня 2023.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies