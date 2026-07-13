​На сім посад керівників теруправлінь БЕБ претендують 67 кандидатів

Також триває ще 112 відкритих конкурсів на різні посади.

Бюро економічної безпеки завершило прийом документів для участі в конкурсах на посади керівників семи територіальних управлінь.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що загалом 67 кандидатів подали 137 заяв. Більшість претендентів вирішили взяти участь одразу в кількох конкурсах.

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"Для мене це хороший сигнал. Попри всі виклики, є люди, які хочуть працювати в БЕБ і готові проходити відкритий конкурсний відбір. Ми не шукаємо людей “під посаду”. Ми шукаємо тих, хто готовий брати відповідальність, працювати чесно і показувати результат", - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

Водночас триває ще 112 відкритих конкурсів на різні посади. З них 54 - до Центрального апарату, 58 - до територіальних управлінь.

"Формування сильної команди, яка працюватиме за принципами доброчесності, професійності та відповідальності, залишається одним із ключових пріоритетів БЕБ", - наголосили в Бюро.

Бюро економічної безпеки запрацювало в 2021 році, але встигло стати об'єктом критики стосовно тиску на бізнес та ймовірної залежності від офісу президента. На перезавантаженні БЕБ наполягають міжнародні партнери. Так, 21 лютого 2024 року щодо реформи БЕБ висловилися посли країн G7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.

У червні минулого року конкурс на посаду голови БЕБ виграв Олександр Цивінський. Лише за нього проголосували представники міжнародних організацій. БЕБ не мало повноцінного директора з квітня 2023.