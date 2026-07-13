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Україна отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро

До чотирьох областей України від Німеччини надійшли 20 ємнісних трансформаторів напруги вартістю 486 тисяч євро.

Україна отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

НЕК «Укренерго» отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро. 

Як пояснили в Міненерго, до чотирьох областей України надійшли 20 ємнісних трансформаторів напруги.

Обладнання буде використано для заміни трансформаторів, пошкоджених унаслідок масованих російських атак. Його встановлення дозволить підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити більш надійне електропостачання для споживачів.

В міністерстві розповіли, що ємнісні трансформатори напруги є ключовими елементами функціонування  високовольтних підстанцій. Вони знижують високу системну напругу до рівня, необхідного для вимірювання, захисту та керування енергооб’єктом, а також забезпечують точне вимірювання показників і підтримують автоматизоване управління мережею.

«Німеччина залишається одним із найбільших партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості, допомагаючи відновлювати критично важливу інфраструктуру та підтримувати надійну роботу української енергосистеми», – додали в міністерстві. 

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