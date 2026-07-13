Українцям радять перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00.

У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли та негоду. Ворожі атаки станом на ранок 13 липня залишили без світла частину абонентів у Харківській, Сумській і Запорізькій областях. Унаслідок гроз та вітру повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це дозволяють безпекові умови, вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 13 липня, станом на 09:30, воно було на 2,4% нижчим, ніж в цей час у п’ятницю, 10 липня. Причина змін – зниження температури повітря у більшості областей України.

Вчора, 12 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

Українцям радять активне енергоспоживання сьогодні перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також радять споживати електроенергію раціонально.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись і необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго.