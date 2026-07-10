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30 років гривні

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 гривень

Вона перебуватиме в обігу з 4 вересня. 

30 років гривні
НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 гривень
Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову банкноту
Фото: Зоряна Стельмах

Національний банк України 10 липня презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений поет, дисидент і перекладач Василь Стус, що загинув в радянському таборі в Пермській області в 1985 році. 

Про презентацію повідомили на сайті НБУ. Купюра перебуватиме в обігу з 4 вересня. 

Фото: Зоряна Стельмах

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Нова банкнота вшановує Василя Стуса – українського поета-шістдесятника, політв’язня СРСР, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Василь Стус став символом незламності українського духу, уособленням особистої відповідальності перед народом, державою і майбутніми поколіннями», – наголосив Андрій Пишний під час пресбрифінгу в Національному банку.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

  • Востаннє банкноту нового номіналу в Україні ввели в 2019 році. Це банкнота 1000 гривень, на якій зображений академік Вернадський.
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