Вона перебуватиме в обігу з 4 вересня.

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Національний банк України 10 липня презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений поет, дисидент і перекладач Василь Стус, що загинув в радянському таборі в Пермській області в 1985 році.

Про презентацію повідомили на сайті НБУ. Купюра перебуватиме в обігу з 4 вересня.

Фото: Зоряна Стельмах

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Нова банкнота вшановує Василя Стуса – українського поета-шістдесятника, політв’язня СРСР, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Василь Стус став символом незламності українського духу, уособленням особистої відповідальності перед народом, державою і майбутніми поколіннями», – наголосив Андрій Пишний під час пресбрифінгу в Національному банку.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах