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Уряд спростив отримання компенсацій для прифронтового бізнесу

З початку року для прифронтових підприємств погодили вже 139 заяв на участь у програмі підтримки.

Уряд спростив отримання компенсацій для прифронтового бізнесу
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів спростив умови отримання компенсацій за пошкоджене чи знищене майно для підприємств, які працюють на прифронтових територіях.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер підприємцям достатньо подати лише одну заяву щодо всього постраждалого майна. Також бізнесу більше не потрібно чекати, поки інформацію внесуть до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, щоб подати документи на компенсацію за інженерні мережі чи виробниче обладнання.

«Із початку року ми вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств, на 2,67 млрд грн ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі», - додала прем’єрка.

За словами Свириденко, уряд збільшив термін подання заявок на компенсацію страхових премій, спростив вимоги до застрахованого майна та уточнив порядок розрахунку виплат, які становлять до 3 мільйонів гривень на рік. Підприємці, які застрахували майно цього року, але ще не приєдналися до програми, можуть звернутися до свого страховика до 1 серпня.

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