Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

Свириденко: уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після обстрілу РФ

Із резервного фонду державного бюджету виділять 3,04 млрд грн.

Свириденко: уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після обстрілу РФ
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 6 липня.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виділені кошти планують спрямувати на:

  • виплату компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло;
  • відбудову повністю знищених будинків;
  • капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків;
  • відновлення інженерних мереж та критичної інфраструктури.

За словами глави уряду, рішення має бути підготовлене у найкоротші терміни, щоб громада якнайшвидше отримала необхідну фінансову підтримку для ліквідації наслідків ворожої атаки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies