Свириденко: уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після обстрілу РФ

Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 6 липня.
Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Виділені кошти планують спрямувати на:
- виплату компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло;
- відбудову повністю знищених будинків;
- капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків;
- відновлення інженерних мереж та критичної інфраструктури.
За словами глави уряду, рішення має бути підготовлене у найкоротші терміни, щоб громада якнайшвидше отримала необхідну фінансову підтримку для ліквідації наслідків ворожої атаки.