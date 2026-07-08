Свириденко: уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після обстрілу РФ

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Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 6 липня.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виділені кошти планують спрямувати на:

виплату компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло;

відбудову повністю знищених будинків;

капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків;

відновлення інженерних мереж та критичної інфраструктури.

За словами глави уряду, рішення має бути підготовлене у найкоротші терміни, щоб громада якнайшвидше отримала необхідну фінансову підтримку для ліквідації наслідків ворожої атаки.