У вівторок в Україні не прогнозується відключень електроенергії

У вівторок, 7 липня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Попри це, громадян закликали користуватись потужними електроприладами в денний час: з 10.00 до 16.00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально", - заявили в Укренерго.
- Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку, зокрема і на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих обстрілів були знеструмлення в шести областях.
- Під час російської атаки на Київ загинули дві працівниці "Укренерго". Внаслідок масованого російського обстрілу загинули Інна Кучер, Катерина Антюфєєва та чоловік Інни. У подружжя залишився син.