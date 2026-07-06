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У вівторок в Україні не прогнозується відключень електроенергії

Громадян закликали раціонально використовувати електроенергію.

У вівторок в Україні не прогнозується відключень електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У вівторок, 7 липня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Попри це, громадян закликали користуватись потужними електроприладами в денний час: з 10.00 до 16.00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально", - заявили в Укренерго.

  • Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку, зокрема і на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих обстрілів були знеструмлення в шести областях.
  • Під час російської атаки на Київ загинули дві працівниці "Укренерго". Внаслідок масованого російського обстрілу загинули Інна Кучер, Катерина Антюфєєва та чоловік Інни. У подружжя залишився син.
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