У вівторок в Україні не прогнозується відключень електроенергії

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У вівторок, 7 липня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Попри це, громадян закликали користуватись потужними електроприладами в денний час: з 10.00 до 16.00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально", - заявили в Укренерго.