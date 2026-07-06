Росіяни вночі били по енергетичній інфраструктурі, є знеструмлення у шести областях

Також частина абонентів без світла через негоду.

Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку, зокрема і на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 6 липня є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

В Укренерго зазначають, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Через грози та вітер на ранок повністю або частково були знеструмлені 58 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

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Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 6 липня, станом на 09:30, воно було на 13,8% нижчим, ніж в п’ятницю, 3 липня. Причиною є суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, і це зменшує необхідність у користуванні кондиціонерами.

Вчора, 5 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 28 червня. Причина змін – спадання спеки.

Користування потужними електроприладами сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Також просять використовувати електроенергію раціонально.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.