Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСІ) знову призупинив роботу після атаки українських безпілотників.

Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією агентства, підприємство припинило переробку нафти після удару безпілотників, який стався 2 липня. Співрозмовники Reuters зазначають, що завод тимчасово зупинив виробничі процеси через наслідки атаки.

Реклама

НОРСІ є четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії та другим найбільшим виробником бензину в країні. Підприємство здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Щороку завод виробляє майже 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного пального, близько 2 мільйонів тонн мазуту та приблизно 500 тисяч тонн бітуму.

Це вже не перший випадок, коли НОРСІ припиняє роботу через атаки безпілотників. Попередня зупинка підприємства сталася 24 червня після аналогічного удару.

За оцінками Reuters, масовані атаки українських дронів на російську нафтопереробну інфраструктуру вже позначаються на паливному ринку РФ. У червні виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% у річному вимірі – до 85 тисяч тонн на добу. Це більш ніж на 20% нижче від сезонного літнього попиту, який становить близько 110 тисяч тонн щодня.