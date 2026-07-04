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Уночі 4 липня Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу поблизу Петербурга. Підтверджено ураження по Кронштадту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту – важлива військова ціль", – ідеться у повідомленні.

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Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів.

Глава держави подякував всім, хто забезпечує Україні влучність та виконує план далекобійних санкцій. Слава Україні!

У Силах спецоперацій додають, на обʼєкті вирує пожежа.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету ворога.

Також оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту рф «Кронштадт». Об’єкт забезпечує базування, ремонт і технічне обслуговування бойових кораблів, а також контроль морських підходів до Санкт-Петербурга.