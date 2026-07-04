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На Херсонщині російська авіація завдала удару по території птахофабрики

Без жертв та поранених.

На Херсонщині російська авіація завдала удару по території птахофабрики
наслідки удару РФ по птахофабриці на Херсонщині
Фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали авіаудару по території птахофабрики у Херсонській області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок влучання керованих авіабомб виникла масштабна пожежа. Полум’я стрімко охопило виробничі будівлі підприємства", – ідеться у повідомленні.

Попри постійну загрозу повторних російських ударів, надзвичайники ліквідували пожежу.

Обійшлося без постраждалих.

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