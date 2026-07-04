Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські окупанти завдали авіаудару по території птахофабрики у Херсонській області.

наслідки удару РФ по птахофабриці на Херсонщині

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Без жертв та поранених.

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