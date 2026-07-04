Російські окупанти завдали авіаудару по території птахофабрики у Херсонській області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок влучання керованих авіабомб виникла масштабна пожежа. Полум’я стрімко охопило виробничі будівлі підприємства", – ідеться у повідомленні.
Попри постійну загрозу повторних російських ударів, надзвичайники ліквідували пожежу.
Обійшлося без постраждалих.
- Як відомо, російські війська завдали удару КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці «Чорнобаївська» на Херсонщині. Зруйновано значну частину виробничого комплексу. Попередньо, збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.