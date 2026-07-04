Уночі російські окупанти завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, з них двоє – дітей.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вісім поранених через атаку ворога по Запоріжжю, серед них двоє дітей. Близько 23:00 росіяни завдали ударів по місту влучивши по житловій забудові", – зазначає Федоров.
15-річний хлопчик та 16-річна дівчина дістали поранень. Постраждали ще дві жінки та чотири чоловіка віком від 20 до 66 років. Кожному надали медичну допомогу.
- В Запоріжжі через ворожі атаки 3 липня поранена 21 людина. Двоє чоловіків загинули.