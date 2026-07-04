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Через ворожу атаку по Запоріжжю вісім людей поранені, серед них – двоє дітей

Близько 23:00 росіяни завдали ударів по житловій забудові.

Через ворожу атаку по Запоріжжю вісім людей поранені, серед них – двоє дітей
Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Уночі російські окупанти завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, з них двоє – дітей.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Фото: Запорізька ОВА

"Вісім поранених через атаку ворога по Запоріжжю, серед них двоє дітей. Близько 23:00 росіяни завдали ударів по місту влучивши по житловій забудові", – зазначає Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

15-річний хлопчик та 16-річна дівчина дістали поранень. Постраждали ще дві жінки та чотири чоловіка віком від 20 до 66 років. Кожному надали медичну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА

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