Близько 23:00 росіяни завдали ударів по житловій забудові.

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Уночі російські окупанти завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, з них двоє – дітей.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Фото: Запорізька ОВА

"Вісім поранених через атаку ворога по Запоріжжю, серед них двоє дітей. Близько 23:00 росіяни завдали ударів по місту влучивши по житловій забудові", – зазначає Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

15-річний хлопчик та 16-річна дівчина дістали поранень. Постраждали ще дві жінки та чотири чоловіка віком від 20 до 66 років. Кожному надали медичну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА