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Суми під масованою атакою ворожих безпілотників та КАБів: відомо про 4 загиблих, є постраждалі (оновлено)

Російська авіабомба вдарила по одній з центральних вулиць міста.

Суми під масованою атакою ворожих безпілотників та КАБів: відомо про 4 загиблих, є постраждалі (оновлено)
атака на Суми 3 липня 2026
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець в Telegram

Російські БпЛА та керовані авіабомби масовано атакують Суми.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Є влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані значні пошкодження у житловому секторі.

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Відомо про 27 поранених, їх госпіталізували. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних.  Попередньо, серед постраждалих 7 дітей. 

За оновленими даними від ОВА станом на 23:20, відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум. Серед них - троє дорослих і дитина.

В епіцентрі удару – багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей, зокрема діти.

Поранених транспортують до лікарень. 13-річна дитина перебуває у важкому стані. 

Як повідомив Олег Григоров, медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. Проте дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама – 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми – середньої тяжкості.

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"Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим", - заявив очільник ОВА.

Усі масштаби наслідків атаки уточнюється.

"Атака триває. Не перебувайте просто неба та поблизу місць влучань. Дотримуйтеся правил безпеки", - зазначив Григоров.

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