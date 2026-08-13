«Україна може помилятися — і так, вона помиляється щодо Косова, — але її право бути вільною залишається беззаперечним», заявив прем’єр Еді Рама.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського у Белграді про те, що Україна не змінює позицію і не визнає незалежність Косова.

За словами албанського лідера, одразу після цього окремі діячі в Тірані і Приштині закликали покарати Україну, припинити її підтримку чи навіть висловили прихильність до Росії.

Рама наголосив, що країни мають протистояти загарбницькій війні і боротися за мир не через вигоду, а через власні цінності і переконання.

«Виступати проти загарбницької війни і за справедливий мир — це не чек, який ви розриваєте, коли жертва варварської агресії розчаровує вас. Це не послуга за послугу, це те, ким ви є і за що ви стоїте у цьому заплутаному світі. На щастя, Албанія — це не дріб’язкова людина, яка вираховує, хто кому винен, а Європа Балкан, яка вказує шлях через свою віру в свободу, демократію та мир, а також через силу власного прикладу. Україна може помилятися — і так, вона помиляється щодо Косова, — але її право бути вільною залишається беззаперечним, а боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих», - заявив посадовець.

Очільник албанського уряду запевнив у продовженні підтримки нашої держави.