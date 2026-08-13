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Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова

«Україна може помилятися — і так, вона помиляється щодо Косова, — але її право бути вільною залишається беззаперечним», заявив прем’єр Еді Рама.

Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
глава уряду Албанії Еді Рама
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського у Белграді про те, що Україна не змінює позицію і не визнає незалежність Косова. 

За словами албанського лідера, одразу після цього окремі діячі в Тірані і Приштині закликали покарати Україну, припинити її підтримку чи навіть висловили прихильність до Росії.

Рама наголосив, що країни мають протистояти загарбницькій війні і боротися за мир не через вигоду, а через власні цінності і переконання. 

«Виступати проти загарбницької війни і за справедливий мир — це не чек, який ви розриваєте, коли жертва варварської агресії розчаровує вас. Це не послуга за послугу, це те, ким ви є і за що ви стоїте у цьому заплутаному світі. На щастя, Албанія — це не дріб’язкова людина, яка вираховує, хто кому винен, а Європа Балкан, яка вказує шлях через свою віру в свободу, демократію та мир, а також через силу власного прикладу. Україна може помилятися — і так, вона помиляється щодо Косова, — але її право бути вільною залишається беззаперечним, а боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих», - заявив посадовець.

Очільник албанського уряду запевнив у продовженні підтримки нашої держави.

  • Днями Міністерство закордонних справ Албанії привітало візит Зеленського до Сербії і підтвердило підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Водночас Тирана наголосила на своїй незмінній позиції щодо незалежності Косова.
  • Албанська сторона наголосила, що незалежність Косова ґрунтується на власних історичних, політичних та правових обставинах. У відомстві нагадали, що Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що проголошення незалежності Косова не порушило міжнародного права.
  • Водночас російську агресію проти України в Албанії назвали серйозним порушенням Статуту ООН та міжнародного права.
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