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​На узбережжі Румунії помітили підозрілий об’єкт, схожий на уламок дрона

Майже одразу уламок зник у воді, на місці працює поліція.

​На узбережжі Румунії помітили підозрілий об’єкт, схожий на уламок дрона
Костінешть, ілюстративне фото

На узбережжі Чорного моря в Румунії, поблизу курортного міста Костінешть, що у повіті Констанца, помітили підозрілий об’єкт. Це може бути уламок безпілотника.

Через інцидент ділянку біля пірса евакуювали, туристів відвели подалі від місця події. Про інцидент пише Romanian Journal.

Об’єкт помітив один із відпочивальників близько 08:30. Очевидці кажуть, предмет мав близько метра в розмірі, а над поверхнею води було видно кілька антен. За кілька хвилин він зник, ймовірно, занурившись під воду.

На місце прибули поліцейські та розпочали перевірку. Вони мають встановити, що саме перебувало у воді – уламок повітряного чи морського дрона. 

Що передувало?

13 серпня в Румунії двічі оголошували повітряну тривогу. Попередження стосувалось повіту Тулча. Повітряні сили країни піднімали винищувачі F-16.  Місцевим жителям радили перейти в укриття або сховатись у будинках подалі від зовнішніх стін та вікон.

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