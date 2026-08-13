У Румунії вдруге за добу оголосили тривогу та підняли F-16

У Румунії вдруге за добу оголосили попередження RO-Alert для жителів північної частини повіту Тулча через повітряну ціль, яку виявили поблизу кордону з Україною. Для моніторингу ситуації Повітряні сили країни підняли два винищувачі F-16.
Про це пише Digi24.
Як повідомило Міністерство оборони Румунії, радарні системи о 09:02 зафіксували повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. О 09:20 з авіабази Борча підняли два F-16. Вони мали відстежувати ситуацію та встановити характер повітряної цілі.
Вже о 09:13 жителям півночі повіту Тулча почали надсилати повідомлення RO-Alert із попередженням про можливе падіння об'єктів з повітря. Тривалість дії попередження оцінювали приблизно у 90 хвилин.
Місцевих мешканців закликали зберігати спокій та перейти до укриттів або підвалів. За відсутності укриття рекомендували залишатися всередині будинків, триматися подалі від вікон та зовнішніх стін.
Це вже друге попередження RO-Alert у Тулчі протягом 13 серпня. Перше повідомлення отримали близько 01:30. Воно також стосувалося ризику падіння уламків у зв'язку з російськими атаками по Україні.
- 11 серпня румунські військові знищили два дрони типу "Гербера" в економічній зоні Румунії у Чорному морі. Сапери знищили безпілотники у виключній економічній зоні, на відстані приблизно 90 морських миль на схід від міста Констанца, у районі газового проєкту Neptun Deep. Безпілотники помітив один із кораблів, що виконували тут роботи.
- 2 серпня у повіті Тулча оголошували тривогу через ціль біля кордону з Україною. Згодом ціль зникла з радарів, в повітряний простір Румунії вона не заходила.