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Внаслідок атак ворога в Чернігівській області постраждала дитина. У Чернігівському районі внаслідок падіння дронів горіла господарча будівля, АЗС і суха рослинність.

Дитина 10 років отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомили в ДСНС.

У Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.

Фото: ДСНС України в Facebook Росіяни вночі знову били по Чернігівській області

Фото: ДСНС України в Facebook Наслідки атаки в Чернігівській області

«Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання», – йдеться у повідомленні.