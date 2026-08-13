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Окупанти вночі атакували Чернігів і область дронами. Постраждала дитина

Ворог бив по Чернігівському району. 

Окупанти вночі атакували Чернігів і область дронами. Постраждала дитина
Наслідки атаки в Чернігівській області
Фото: ДСНС України Facebook

Внаслідок атак ворога в Чернігівській області постраждала дитина. У Чернігівському районі внаслідок падіння дронів горіла господарча будівля, АЗС і суха рослинність.

Дитина 10 років отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомили в ДСНС

У Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.

Росіяни вночі знову били по Чернігівській області
Фото: ДСНС України в Facebook
Росіяни вночі знову били по Чернігівській області

Наслідки атаки в Чернігівській області
Фото: ДСНС України в Facebook
Наслідки атаки в Чернігівській області

«Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання», – йдеться у повідомленні. 

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