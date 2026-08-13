Внаслідок атак ворога в Чернігівській області постраждала дитина. У Чернігівському районі внаслідок падіння дронів горіла господарча будівля, АЗС і суха рослинність.
Дитина 10 років отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомили в ДСНС.
У Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.
«Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання», – йдеться у повідомленні.
- У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 133 дронами. Є влучання на 15 локаціях. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.