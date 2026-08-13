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NASA позначила Крим російським на мапі під час трансляції сонячного затемнення

Американська космічна агенція припустилася обурливої помилки.

NASA позначила Крим російським на мапі під час трансляції сонячного затемнення
Мапа NASA з порушенням територіальної цілісності України
Фото: скріншот

Агенція NASA під час показу онлайн сонячного затемнення в Європі на глобальну авдиторію демонструвала мапу, на якій Крим відокремлено від решти території України державним кордоном.

Як видно із запису трансляції на YouTube, американці свідомо чи несвідомо порушили принцип територіальної цілісності України, провівши між тимчасово окупованим півостровом та материковою частиною нашої держави лінію, якої водночас немає між Кримом і Росією у Керченській протоці. 

Це далеко не перший випадок, коли відомі компанії та організації навмисно чи випадково підіграють незаконній російській анексії Криму. Свого часу мапи з неправильними кордонами демонстрували британська газета The Times, техногігант Apple, телеканал СBS та уряд Угорщини.     

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