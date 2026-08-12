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В Повітряних силах більше не публікуватимуть у ранкових звітах інформацію про кількість ракет

При цьому, в режимі онлайн інформування відбуватиметься без змін.

В Повітряних силах більше не публікуватимуть у ранкових звітах інформацію про кількість ракет
Юрій Ігнат
Фото: ТСН

Повітряні сили України перестали публікувати в ранкових звітах інформацію про кількість запущеної та збитої балістики.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що Повітряні Сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи.

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"В режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово! Також зберігається формат ранкових повідомлень по результатах бойової роботи за ніч", - заявив Ігнат.

Військове керівництво прийняло рішення запровадити певні зміни у ранкових зведеннях стосовно російської "балістики" під час масованих атак – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей.

Проте в режимі онлайн інформування буде без змін. 

"Також управління комунікацій Командування Повітряних Сил й надалі надаватиме для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу ворога", - додав Ігнат. 

Він зазначив, що у липні 2026 року ворог застосував понад 450 ракет різних типів, майже 200 із них – ті, що атакують по балістичній траєкторії. 

  • Росія отримала додаткову балістику від Північної Кореї та готуються розмістити на своїй території додатковий контингент корейців. 
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