Зеленський: Україна має створити умови, щоб молодь хотіла залишатися і планувати майбутнє в країні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Діє" з нагоди Дня молоді.

Про це Президент повідомив у сіоїх соцмережах.

Глава держави зазначив, що безпека залишається головним пріоритетом для України, однак держава також повинна забезпечувати умови для повноцінного суспільного життя.

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"Звісно, для всіх нас безпека – перший пріоритет. Але повинна бути й абсолютно конкретна, чітка робота уряду для підтримки всіх нормальних форм суспільного життя в Україні, щоб українські сім’ї, наші люди, наша молодь, наші діти мали нормальний і, наскільки це можливо, повноцінний простір для життя в Україні", – сказав Зеленський.

За його словами, оновлений уряд України наразі готує програму дій. Президент висловив сподівання, що в ній достатньо уваги приділять цивільним напрямам, зокрема молодіжній політиці.

"І ми всі розуміємо глибину цього завдання. Це не просто про щось, що держава може дати, або про щось, що людина може зробити самостійно чи у співпраці у своїй громаді чи з державою. Це значно більше", – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що йдеться передусім про створення причин для українців залишатися в країні та пов’язувати з нею своє майбутнє.

"Це про причини, щоб залишатися в Україні, жити в Україні, планувати життя своє та своєї родини в Україні й знати, що Україна буде дбати про тебе й твою родину, про твоє майбутнє", – заявив глава держави.