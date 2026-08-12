На Херсонщині внаслідок атак РФ загинули троє людей, ще 20 поранені

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, службовий і легковий транспорт.

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Упродовж 12 серпня російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, артилерії та за допомогою безпілотників. Унаслідок атак загинули троє цивільних, ще 20 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зокрема, вночі Херсон зазнав масованої атаки ударних безпілотників. Загинули двоє людей, ще четверо містян отримали травми.

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Вдень у Херсоні внаслідок удару російського FPV-дрона загинула жінка. Ще дев’ятеро цивільних постраждали через атаки російських безпілотників у Херсоні, Широкій Балці та Високому. Серед поранених – співробітник загону місцевої пожежної охорони.

У Степанівці та Чорнобаївці семеро місцевих жителів отримали поранення внаслідок авіаударів.

Також через російські атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, службовий і легковий транспорт.

За фактами воєнних злочинів органи прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування.