Міноборони розширює базове забезпечення військ: тепер підрозділи отримають НРК і важкі middle strike

Міністерство оборони України запускає другий етап проєкту "Базовий рівень забезпечення", у межах якого підрозділи на лінії бойового зіткнення отримуватимуть найбільш затребувані засоби ураження на регулярній основі.

Про це повідомляє Міноборони.

Із серпня до переліку засобів, які постачатимуться військам, додадуть наземні роботизовані комплекси та важкі ударні дрони middle strike. Раніше в межах проєкту підрозділи отримували FPV-дрони, «Мавіки», бомбери, крила-розвідники та легкі middle strike.

Наземні роботизовані комплекси безпосередньо надходитимуть підрозділам, які утримують смугу оборони.

Важкі middle strike передаватимуть корпусам. Там їх розподілятимуть між підрозділами, які мають підготовлені екіпажі та досвід ефективного застосування таких систем.

У Міноборони зазначають, що завдяки цьому кожен корпус матиме гарантований ресурс для ураження противника на оперативну глибину. Стабільне постачання, за задумом відомства, також дозволить військовим краще планувати операції та діяти ініціативніше.