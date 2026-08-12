Міноборони: у липні втрати російських військ стали найбільшими за півтора року

У липні Сили оборони України знищили або поранили 42 860 російських військових. Це найбільші втрати особового складу російської армії за останні півтора року – з січня 2025-го.

Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Також минулого місяця українські військові знищили або пошкодили 13 998 одиниць автомобільної техніки росіян. У МО зазначають, що це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.

У липні українські оборонці знищили:

68 російських систем протиповітряної оборони;

162 танки;

204 бойові броньовані машини;

2016 артилерійських систем.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни Росіявтратила в Україні близько 1 461 660 військових. 11 серпня окупанти позбулись 7 бойових броньованих машин, 60 артсистем, 2 РСЗВ, одного засобу ППО, а також численної автомобільної техніки та БпЛА.