Міноборони: у липні втрати російських військ стали найбільшими за півтора року

У липні Сили оборони України знищили або поранили 42 860 російських військових. Це найбільші втрати особового складу російської армії за останні півтора року – з січня 2025-го.
Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Також минулого місяця українські військові знищили або пошкодили 13 998 одиниць автомобільної техніки росіян. У МО зазначають, що це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.
У липні українські оборонці знищили:
- 68 російських систем протиповітряної оборони;
- 162 танки;
- 204 бойові броньовані машини;
- 2016 артилерійських систем.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни Росіявтратила в Україні близько 1 461 660 військових. 11 серпня окупанти позбулись 7 бойових броньованих машин, 60 артсистем, 2 РСЗВ, одного засобу ППО, а також численної автомобільної техніки та БпЛА.