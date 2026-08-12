У Києві 13 серпня попрощаються з розвідником Третього армійського корпусу Сергієм Оксютою

У четвер, 13 серпня, у Києві на Майдані Незалежності попрощаються із Сергієм Оксютою – другом "Картою". Він був розвідником Третього армійського корпусу та загинув 8 серпня під час виконання бойового завдання.

Прощання розпочнеться о 10:00, повідомляє LB.ua.

Сергій Оксюта долучився до захисту України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку він служив зв’язківцем у 1-й штурмовій роті 1-го штурмового батальйону та разом із підрозділом виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках.

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31 січня 2024 року, після досягнення 18 років, "Карта" офіційно підписав контракт із ЗСУ та пройшов базову загальновійськову підготовку. Після цього повернувся до своєї роти вже як штурмовик.

За час служби він брав участь в обороні Київщини та боях на Харківщині. Також воїн був учасником спеціальної штурмової операції "Дельфін".

Побратими згадують "Карту" як людину, яка завжди була готова допомогти. Вони розповідають, що Сергій цікавився військовою справою, зброєю та спорядженням, постійно навчався і часто сам пропонував допомогу іншим підрозділам.

"Коли йому вже потрібно було ротуватися, він залишився з хлопцями, щоб бути поруч, підтримувати їх, як робив це завжди", – згадують військові полеглого побратима.