Головне за ніч та ранок середи, 12 серпня: майже 240 боєзіткнень, обстріл Епіцентра в Запоріжжі, підозри у справі одеського ТЦК

Нічні повітряні атаки , 237 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, унікальна операція з ураження військово-морської бази в Новоросійську.

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У ніч на 12 серпня росіяни обстріляли ракетами і БПЛА Запоріжжя. Основною ціллю удару став торговельний комплекс мережі "Епіцентр".

За інформацією очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, окрім торговельного центру, ворог влучив також у приватні будівлі. Частину міста внаслідок обстрілу було знеструмлено. Без електроенергії залишилися близько 1200 споживачів.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 боєзіткнень.

Найбільше - на Костянтинівському (34 атаки)і Покровському (37 атак)напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 461 660 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі та вранці 12 серпня Росія атакувала Одесу. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено інфраструктуру.

Під час нічного обстрілу пошкоджено житловий будинок. Минулося без поранених, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Найбільших ушкоджень зазнала квартира на п'ятому поверсі будинку – туди влучив дрон, повідомили в ОВА. Господарів у момент удару не було вдома.

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На Сумщині за добу через російські обстріли загинули двоє людей. Ще четверо цивільних постраждали, повідомила Сумська обласна військова адміністрація вранці 12 серпня.

У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами загинув 61-річний чоловік. Через атаки дронів травмувалися чоловіки віком 44 та 31 рік.

У Великописарівській громаді вночі 11 серпня російський безпілотник влучив у будинок. Загинув 62-річний чоловік. 69-річний чоловік отримав поранення.

Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, автомобілі, складські й нежитлові приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури. Повітряна тривога на Сумщині тривала 24 години.

Докладніше – в новині.

У ніч на 12 серпня Росія атакувала українців балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35 із. Била з Ростовської області та акваторії Чорного моря. Також ворог використав 138 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька і Криму.

Основним напрямком удару були Сумська і Одеська області, повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання на 16 локаціях, падіння уламків – на двох. Атака триває: в небі залишаються ворожі дрони.

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Уночі 12 серпня Сили оборони провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську, повідомив президент Володимир Зеленський.

Військові вразили базу на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Удару завдали дронами і ракетами. «Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту», – повідомив глава країни.

Російська влада заявила, що в Новоросійську пошкоджено хлібокомбінат.

Новоросійська база ВМС є головним оперативно-тактичним об'єднанням флоту Росії. Оборонці вже атакували її в березні цього року.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили ще чотирьох працівників районного територіального центру комплектування на Одещині, причетних до незаконного утримання громадян.

Наразі їм повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13 осіб - у червні було викрито шістьох працівників цього ж ТЦК та трьох представників місцевої громадської організації. Вони перебувають під вартою без права застави. Працівники ДБР задокументували факти жорстокого поводження. Досудове розслідування триває.

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