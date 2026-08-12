У справі одеського ТЦК оголосили ще чотири підозри

Загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13 осіб.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили ще чотирьох працівників районного територіального центру комплектування на Одещині, причетних до незаконного утримання громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі їм повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

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Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13 осіб - у червні було викрито шістьох працівників цього ж ТЦК та трьох представників місцевої громадської організації. Вони перебувають під вартою без права застави.

Працівники ДБР задокументували факти жорстокого поводження.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР продовжують встановлювати всі обставини злочинів та інших осіб, які можуть бути до них причетні.

Контекст