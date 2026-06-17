Міноборони анонсувало перевірки всіх ТЦК та СП

Перевірики проводитимуть після того, як в Одеському РТЦК та СП викрили посадовців, які, за даними слідства, незаконно утримували військовозобов'язаних чоловіків.

Після інцидентів в Одеському ТЦК та СП відбулася термінова нарада за участі Командування Сухопутних військ. За її результатами Міноборони України планує перевірити всі ТЦК в країні.

Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік у Facebook.

За його словами, подібні випадки свідчать про необхідність глибокого реформування системи територіальних центрів комплектування.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад – мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", – зазначив Мстислав Банік.

В Одеській області правоохоронці викрили групу осіб, до якої, за даними слідства, входили посадовці одного з РТЦК та СП, які, за даними слідства, силою затримували та незаконно утримували військовозобов'язаних чоловіків.