У Києві розпочав роботу Центр комунікації «Стугна» — відкритий простір підрозділу зі складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони.

За даними ГУР, центр працюватиме як майданчик для зустрічей військових, ветеранів, волонтерів і партнерів підрозділу. Там також планують проводити тренінги, ветеранські ініціативи, рекрутингові заходи та розвивати благодійні проєкти, пов’язані зі «Стугною».

Окрему частину простору займає музей історії підрозділу. У ньому представлені матеріали, макети та експозиції про бойовий шлях «Стугни».

Командир підрозділу на псевдо «Лінукс» розповів, що за час повномасштабної війни «Стугна» провела 26 операцій, які тривали від кількох тижнів до кількох місяців.

«На стіні є карта, яка демонструє, де саме відбувались наші бойові операції. Загалом ідея Центру — в тому, аби мати простір, де б могли постійно збиратись ветерани, де б можна було проводити тренінги, різні заходи. І, безумовно, це рекрутинг», — сказав він.