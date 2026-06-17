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Прокуратура просить стягнути в дохід держави активи віцепрем’єра Олексія Кулеби на майже 5 млн грн

Йдеться про квартиру та машино-місце в Києві, які, за даними слідства, Кулеба набув через свою сестру.

Прокуратура просить стягнути в дохід держави активи віцепрем’єра Олексія Кулеби на майже 5 млн грн
Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо активів віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

САП просить визнати необґрунтованими та стягнути в дохід держави активи на майже 5 млн грн. Йдеться про квартиру та машино-місце в Києві, які, за даними слідства, Кулеба набув через свою сестру.

За матеріалами НАБУ, у 2021 році, коли Кулеба був першим заступником голови КМДА, він через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця.

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У 2023 році, вже на посаді заступника керівника Офісу президента, він, як стверджує САП, забезпечив укладення основних договорів купівлі-продажу, державну реєстрацію майна, а також договорів надання послуг щодо цих об’єктів. До цього, за даними прокуратури, був залучений його водій.

САП заявляє, що аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини показав: вони не мали достатніх законних доходів для купівлі цих активів.

Прокурор просить суд стягнути активи з номінальної власниці в дохід держави.

У липні минулого року про цю ситуацію випускав сюжет Bihus.info.

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