Головне за ніч та ранок середи, 17 червня: майже 240 боєзіткнень, удари по Тростянцю, спільна заява G7, атака дронів на Москву

Нічна повітряна атака , 237 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, удар по кінно-спортивній школі на Сумщині.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

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Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та один пункт управління.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 386 680 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російський безпілотник у ніч на середу атакував територію кінно-спортивної школи в Сумській області, загинули коні.

"Уночі ворог безпілотником атакував територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи", - повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні.

Уночі 17 червня росіяни завдали масованого удару по Тростянцю Сумської області. Вони знищили АЗС, повідомив у Facebook мер Юрій Бова.

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Є пошкодження великої кількості домоволодінь. За інформацією міського голови, цивільних жертв немає.

У ніч на 17 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 119 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел та окупованого Криму (Чауди).

За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях і падіння уламків ще на шести.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Уночі 17 червня Росію, зокрема Москву, знову атакували безпілотники. Мер столиці країни-агресора Сєрґєй Собянін у соцмережах заявив, що ППО нібито збила 18 дронів.

Крім того, обмежували роботу кількох аеропортів. Російський "Интерфакс" пише, що йдеться про аеропорти Калуги, Сочі.

Атака продовжилася вранці. Загалом, як заявила російська влада, над різними регіонами з 7 до 9 години збили понад 40 БпЛА. Окрім Росії, дрони били по окупованому Криму.

Лідери країн Group of 7 опублікували спільну заяву про намір продовжувати підтримку України в її захисті свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Вони підтвердили солідарність з народом України, що страждає від атак проти критичної інфраструктури й культурних цінностей.

Також в опублікованій на сайті саміту заяві йдеться про високу оцінку стійкості й прогресу на полі бою, досягнутого в попередні місяці. Лідери G7 вважають, що зараз настає новий імпульс.

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Подробиці – в новині.

За інформацією видання Politico, президент США Дональд Трамп під час саміту "Великої сімки" озвучив європейським лідерам проєкт "обміну" твердої позиції щодо України на допомогу в реалізації угоди з Іраном.

Трамп нібито згоден підтримувати нашу державу і посилювати тиск на Росію за умови того, що союзники надішлють свої сили на Близький Схід для розмінування Ормузької протоки.

Загалом європейські лідери пристали на пропозицію президента Сполучених Штатів, але з умовою, що кораблі в Ормуз будуть спрямовані лише за офіційним запитом Вашингтона і згоди Оману й Ірану.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!