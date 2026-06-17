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До суду передали справу щодо загибелі від голоду 10-річного хлопчика, який перебував під соціальним супроводом

Обвинуваченими у справі є директорка центру соціального обслуговування, соціальна працівниця, закріплена за сім’єю, та сімейна лікарка.

До суду передали справу щодо загибелі від голоду 10-річного хлопчика, який перебував під соціальним супроводом
Прокуратура окремо скаржує зам'який вирок матері дитини
Фото: Судова влада

10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду у грудні 2025 року, перебуваючи під соціальним супроводом. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, дії яких, за версією слідства, не були належним чином спрямовані на захист життя та здоров’я дитини.

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Дитина перебувала під соціальним супроводом, а контроль за її станом мали здійснювати відповідальні працівники соціальної сфери та сімейна лікарка. Втім, належного реагування на критичне погіршення стану хлопчика не було.

Обвинуваченими у справі є директорка Могилів-Подільського міського територіального центру соціального обслуговування, соціальна працівниця, закріплена за сім’єю, та сімейна лікарка.

Директорці інкримінують службову недбалість (ч. 3 ст. 367 КК України). За інформацією слідства, вона не забезпечила належного контролю за виконанням обов’язків підлеглою, відповідальною за соціальний супровід дитини.

Соціальна працівниця мала відвідувати дитину, оцінювати її стан та у разі потреби вживати заходів реагування. Однак, як встановлено слідством, вона фактично обмежувалася спілкуванням із матір’ю хлопчика та на підставі цих розмов складала акти відвідування.

Їй інкримінують неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило її смерть (ч. 2 ст. 137 КК України).

Третя обвинувачена – сімейна лікарка. За даними слідства, вона відвідувала дитину та фіксувала стрімке погіршення її стану, однак не відображала ці відомості належним чином у медичній документації та не інформувала відповідні служби. Їй інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, а також несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 140, ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

  • Окремо слід зазначити, що прокуратура оскаржує вирок матері хлопчика. 31 березня 2026 року Могилів-Подільський міськрайонний суд призначив їй 3 роки позбавлення волі – мінімально можливе покарання за інкримінованими статтями. Матір засуджено за завідоме залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть, та злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною (ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України). Прокуратура вважає це покарання недостатнім і подала апеляційну скаргу.
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