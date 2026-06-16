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Померла актриса популярного серіалу 80-х років «Альф» Енн Шедін

Акторка померла у віці 77 років.

Померла актриса популярного серіалу 80-х років «Альф» Енн Шедін
Енн Шедін
Фото: Facebook

Американська акторка Енн Шедін, найбільш відома роллю Кейт Таннер у ситкомі «Альф», померла у віці 77 років. Про це повідомили на її офіційній сторінці у Facebook, смерть також підтвердив її агент Том Марклі, пише The Hollywood Reporter

«З важким серцем повідомляємо, що Енні мирно пішла з життя», — йдеться в дописі. У повідомленні також зазначили, що вона залишила «надзвичайну спадщину творчої енергії, блискучого гумору, любові до родини».

Шедін народилася 8 січня 1949 року під ім’ям Луанн Рут Шедін і виросла на фермі поблизу Портленда, штат Орегон. Акторством вона почала займатися ще в дитинстві, згодом грала в театрі на Гаваях, навчалася у Портлендському державному університеті та коледжі Fort Wright у Спокані. Після переїзду до Нью-Йорка працювала моделлю, продавала одяг і грала в літніх театральних постановках, перш ніж отримала контракт із Universal.

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До «Альфа» акторка знімалася у серіалах Paper Dolls, Emergency!, Simon & Simon та інших проєктах.

Найвідомішою її роллю стала Кейт Таннер — мати родини, в гаражі якої оселяється дотепний прибулець Альф. Серіал виходив на NBC з 1986 по 1990 рік і згодом отримав кілька спінофів, зокрема анімаційний.

Шедін згадувала, що погодилася на роль після того, як сценарій її справді розсмішив. «Я прочитала “Альфа” і сказала: “Це смішно. Це змушує мене сміятися”. Я зустрілася з людьми, які працювали над проєктом, зустріла Альфа і ще більше переконалася, що хочу це робити. Цей маленький прибулець мене смішив», — казала вона.

Водночас пізніше акторка розповідала People, що зйомки були складними технічно: сцени з лялькою Альфа знімали дуже довго, а виробництво 30-хвилинного епізоду могло тривати 20–25 годин.

У Шедін залишилися чоловік Крістофер Барретт, з яким вона прожила 55 років, донька Тей Барретт та інші родичі. 

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