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Активісти ініціювали розслідування щодо американських музикантів, які взяли участь у фестивалі в Москві

Вони також закликають скасувати інші виступи музикантів до закінчення розслідування. 

CultHub
Активісти ініціювали розслідування щодо американських музикантів, які взяли участь у фестивалі в Москві
Американські артисти на фестивалі в Москві

Учасники міжнародного руху Arts Against Aggression подали офіційний звіт до Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) щодо участі громадян США, зокрема музикантів Аллана Гарріса, Камілли Термана та Тірні Саттон у Московському джазовому фестивалі, що потенційно порушує санкції США. OFAC підтвердив отримання звернення та розпочав розслідування, повідомляють активісти. 

Також Arts Against Aggression закликає всі американські та європейські фестивалі, майдани та культурні інституції, які наразі запланували участь Аллана Гарріса, Камілли Термана та Тірні Саттон, терміново скасувати їхні виступи до завершення розслідування OFAC.

Нагадаємо, Каміль Турман, учасниця оркестру Jazz at Lincoln Center під керуванням Вінтона Марсаліса, виступила разом із Московським джазовим оркестром під керуванням народного артиста Росії Ігоря Бутмана на відкритті Московського джазового фестивалю.

У фестивалі також взяли участь кілька американських артистів: Тірні Саттон, Тамір Гендельман, Даррелл Грін, Аллан Гарріс та Ванесса Рубін, а також Каміль Турман. Бюджет Московського джазового фестивалю перевищує три мільйони доларів (240 мільйонів рублів). Серед спонсорів — “Газпром”, що перебуває під санкціями США, та Президентський фонд культурних ініціатив.

Участь американських артистів у цьому фестивалі є порушенням американського санкційного законодавства і створює потенційні правові ризики для американських виконавців та їхніх представників.

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