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Фільм “Машина часу Майдан” отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest

Стрічка повертає нинішнього військовослужбовця до часів протистоянь на Майдані.

CultHub
Фільм “Машина часу Майдан” отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest
Sheffield DocFest - один із найвпливовіших фестивалів документального кіно.

“Машина часу Майдан” – фільм режисерів Володимира Тихого та Романа Любого. 

Журі Sheffield DocFest відзначило винахідливий та імерсивний підхід фільму.

“Будучи одночасно свідченням і застереженням, фільм показує, що найважливіші поворотні моменти в історії складаються з індивідуальних вчинків відданості та жертви, які необхідно визнати та прийняти зараз, – говориться у коментарі журі. – Фільм запрошує нас усвідомити власну відповідальність у триваючій боротьбі за свободу. За надзвичайне бачення, майстерне використання колективних архівних кадрів та глибоке дослідження опору у визначальний історичний момент”.

Над фільмом працювали кінооб’єднання Babylon'13 у копродукції з Trimafilm (Німеччина) та Суспільне Мовлення (Україна). Продюсер фільму — Андрій Котляр. 

Sheffield DocFest – це найбільший міжнародний фестиваль документального кіно у Великій Британії та один із трьох найвпливовіших та найпрестижніших документальних кінофестивалів у світі.

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