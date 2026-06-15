Фільм “Машина часу Майдан” отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest

“Машина часу Майдан” – фільм режисерів Володимира Тихого та Романа Любого.

Журі Sheffield DocFest відзначило винахідливий та імерсивний підхід фільму.

“Будучи одночасно свідченням і застереженням, фільм показує, що найважливіші поворотні моменти в історії складаються з індивідуальних вчинків відданості та жертви, які необхідно визнати та прийняти зараз, – говориться у коментарі журі. – Фільм запрошує нас усвідомити власну відповідальність у триваючій боротьбі за свободу. За надзвичайне бачення, майстерне використання колективних архівних кадрів та глибоке дослідження опору у визначальний історичний момент”.

Над фільмом працювали кінооб’єднання Babylon'13 у копродукції з Trimafilm (Німеччина) та Суспільне Мовлення (Україна). Продюсер фільму — Андрій Котляр.

Sheffield DocFest – це найбільший міжнародний фестиваль документального кіно у Великій Британії та один із трьох найвпливовіших та найпрестижніших документальних кінофестивалів у світі.