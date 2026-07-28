Французька журналістка Аріан Шемен: «Більшість французів не вірить у можливість війни в Європі поза Україною»

Хотіла б почати нашу розмову із запитання про ваш бекграунд, професійні інтереси й того, на чому сфокусована ваша професійна практика?
Я журналістка, працюю у відділі репортажів найбільшої французької щоденної газети, Le Monde. Завжди цікавилась політикою, зокрема політичними розслідуваннями. Мене цікавило як те, що відбувається у моїй власній країні, так і те, що діється в світі. Саме тому завжди одночасно писала про події у Франції, а також багато подорожувала світом, привозячи звідусіль фічери та репортажі.
Коли ви вперше потрапили до України? І якими були ваші знання про український контекст на той момент?
Найцікавіше тут те, що я ніколи не була в Росії, тоді як багато європейців, що мають подібний досвід, порівнюють Україну з Росією при першому знайомстві (свідомо чи ні). Проте, зважаючи на мій інтерес до міжнародної політики, мене завжди цікавило, як влаштована російська пропагандистська машина, та як вона впливає на інші країни, і зокрема на французький політичний контекст.
Треба визнати, що Росія завжди мала досить серйозний політично-пропагандистський вплив в Європі: пам’ятаю, як в 2014 році (коли я ще майже нічого не знала про Україну), у Франції була велика внутрішня полеміка щодо можливості продажу Росії французьких кораблів «Містраль». І пам’ятаю, як одним з аргументів проти такого рішення була думка «А що, як за пару років цю зброю буде використано Росією для атаки, приміром, на Маріуполь?». На той момент я навіть не знала, де знаходиться Маріуполь. Проте війна вже тривала, і вплив Росії на європейський військово-політичний контекст уже був більший, аніж можна собі уявити.
Повертаючись до вашого питання про моє перше знайомство з Україною. Це було в 2022 році. Коли розпочалася повномасштабна війна, в редакції Le Monde репортерів запитали: «Хто хоче поїхати до України, аби висвітлювати події війни?». Я зголосилася, хоч і мала певні сумніви, чи зможу я працювати з настільки складними темами, як досвіди війни. До того ж, я майже нічого не знала про Україну як культурний контекст.
Але був один момент, що вплинув на моє остаточне рішення поїхати до України. Я належу до покоління європейців, що звикло думати про війну як про щось, що було колись в історії, і звісно, спричинило до жахливих наслідків та зміни світової парадигми, але що вже не може відбуватися у сучасній дійсності. Відтак, у 2022 році, коли я дізналася, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України, я відчула не страх чи подив – я відчула злість, ба навіть лють.
Тож в травні 2022 року я вперше вирушила до Києва. Мені пощастило потрапити до України в компанії моїх французьких колег, деякі з яких вже бували у вашій країні та добре її знають. Ми побували тоді не лише в Києві, але і на Київщині (в Бородянці, Бучі, Андрїївці тощо). Одним з моїх найбільшим вражень від візитів до цих містечок на Київщині, що пережили російську окупацію в 2022 році, була одна з місцевих шкіл, у якій я побачила написи на стінах, залишені російськими військовими, зокрема літери Z. Для мене це було чимось немислимим. Як і розповіді місцевих про катування та вбивства цивільних мешканців, а також інші воєнні злочини, вчинені росіянами.
Цей перший візит справив на мене неабияке враження. Відтоді я продовжую приїздити до України щонайменше по кілька разів на рік, і в сумі проводжу тут біля трьох місяців на рік – за цей час Україна та українці вже встигли стати частиною мого життя.
Вчергове ви були в Україні наприкінці травня, цей візит був співорганізований Українським інститутом в межах Сезону України у Франції. Де саме вам вдалося побувати цього разу? І якими стали ваші головні інсайти під час цієї подорожі?
Одним з головних вражень від цього візиту для мене став фестиваль Книжковий Арсенал у Мистецькому Арсеналі. Я ніколи доти не відвідувала цієї події, хоча наприкінці 2025 року вже мала нагоду побувати в Мистецькому Арсеналі, коли там відбувалася неймовірна виставка, присвячена Василю Стусу.
Цього ж разу мені вдалося зануритись в атмосферу Книжкового Арсеналу. Це був надзвичайно цікавий та інтенсивний досвід. І навіть не тому, що я з подивом виявила, що цей фестиваль навіть більший, аніж паризький Festival du Livres de Paris. Цей фестиваль також молодший за паризький, проте передовсім мене вразила атмосфера Книжкового Арсеналу, а також закладена організаторами в архітектуру цієї події можливість провести там багато часу, адже всередині та надворі відбувається одночасно дуже багато цікавих подій.
Під час наших відвідин не обійшлося без частих нині у Києві (як і в багатьох інших українських містах) повітряних тривог – звісно, багато відвідувачів Книжкового Арсеналу були, як і ми, засмучені тим, що події довелося перервати через повітряну тривогу. Проте в ті дні район Києва, у якому розташований Мистецький Арсенал, на щастя, оминули прильоти та руйнування. На жаль, невдовзі, вже полишивши Київ, я з сумом дізналась, що будівля Мистецького Арсеналу, а також Успенський собор на території Києво-Печерської лаври постраждали під час з одного з наступних ракетних обстрілів.
Ваша подорож до Києва в травні відбулася в рамках Сезону української культури у Франції. Українські професіонали культури та інституції, і сама Україна як держава останніми роками докладають багато зусиль для того, аби в європейських країнах знали про нас та нашу культуру більше. Як за останні чотири роки трансформувалося знання та розуміння про Україну та її культуру у Франції?
Безумовно, рівень цього знання та розуміння у Франції за останні роки змінився драматичним чином. Якщо умовна молода українка приїздила до Франції, скажімо, в 2020 році, то, коли місцеві питали її: «Звідки ти приїхала? З Росії?», а вона пояснювала: «Ні, я приїхала з України», у відповідь вона могла почути: «Але ж Україна – це частина Росії, хіба ні?». І далі доводилось довго пояснювати, що Україна аж ніяк не є складовою Росії.
Після ж 2022 року, якщо молода українка приїздить до Франції (неважливо, чи є вона біженкою від війни, чи ні), так вже ніхто не скаже. Французи нині вже точно знають, де саме знаходиться Україна, і розуміють, що, хоча вона є сусідкою Росії і ці країни пов’язує багато непростих сторінок спільної історії, Україна – це суверенна демократична країна, що бореться за власне існування та незалежність.
Якщо ж ця українка приїде до Франції сьогодні, то після фрази про те, що вона з України, її з великою ймовірністю запитають: «А з якої саме області?». І це говорить про те, як багато французи (та інші західні європейці) дізналися про Україну як географічний та культурний контекст за останні чотири роки.
І не лише – у Франції сьогодні нарешті добре знають українську культуру, знають українських сучасних кінорежисерів, митців, письменників, поетів тощо.
До 2022 року, треба визнати, у Франції практично нічого не знали про українську літературу. Навіть таких відомих українських літературних імен, як-от Сергій Жадан, у Франції практично не знали. Сьогодні ж все інакше. І українська культурна спільнота, як і українські інституції надзвичайно багато зробили для уможливлення цих важливих змін.
А як щодо глибшого розуміння європейцями справжньої природи цієї війни: колоніальної для Росії, та деколоніальної для українців? Адже без цього неможливо в повній мірі осягнути реального сенсу всього, що відбувається. Як і неможливо позбутися досить сильного французького сентименту до Росії та її культури.
Це надзвичайно важливе запитання. Насправді тим, що французам найскладніше зрозуміти в цьому контексті, є питання мови. Я маю на увазі, чому багато українців роками говорять російською, якщо у них є своя мова – українська.
У цього є дуже просте пояснення – воно криється в нашій історіографії. Також тут варто сказати, що після 2014 року (а надто після 2022го) велика кількість українців перейшла на українську.
Так, я розумію. Але для багатьох французів це було незрозуміло, і це було дуже важко сприйняти. Нині, коли ми набагато більше знаємо про український контекст та, як ви вірно зазначили, українську історію, ми значно краще розуміємо питання вживання українцями власної або ж російської мови.
Другий момент, який б хотіла тут акцентувати – це згаданий вами сентимент французьких інтелектуальних, культурних та політичних еліт до російської культури (зокрема літератури). Так було протягом довгих десятиліть і навіть століть. Натомість увесь цей час у Франції не знали абсолютно нічого (або майже нічого) про українську культуру. І це, звісно, мало свої наслідки.
Ба більше – це стосувалося також і провідних французьких публічних політиків, і навіть керівників країни. До прикладу, екс-президент Франції Ніколя Саркозі, завжди мав проросійські погляди. І це, на жаль, не поодинокий приклад: Сеголен Руаяль, що була кандидаткою на посаду президента від Соціалістичної партії в 2007 році (тоді вона програла президентську кампанію Саркозі) – також є політикинею з проросійськими поглядами. Про лідерку французької ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен взагалі нема чого й казати.
На жаль, велика кількість людей з проросійськими поглядами у французькому політикумі є давною та дуже серйозною проблемою, що існувала у французькому суспільстві задовго до початку війни в Україні. Проте, на щастя, часи змінюються, і нині у Франції вже вдосталь політиків чудово усвідомлюють, що Путін є тираном, а сучасна Росія – агресивною автократичною країною, що становить загрозу для світової демократії. Проте важливо також розуміти, що російський вплив на думки та погляди французьких еліт історично був дуже сильний, і позбутися його швидко та остаточно надзвичайно складно. Цей процес потребує часу, проте нині він відбувається, і це дуже важливо.
В нашій країні нині активні як крайні ліві політичні сили, так і крайні праві. І частина з них – проросійські. Все це формує дуже напружену, і, я б сказала, небезпечну політичну ситуацію. Наступного року у Франції мають відбутися чергові президентські вибори. І я переконана, що російсько-українська війна буде в контексті цих виборів надзвичайно важливим питанням. Французи, серед іншого, ставитимуть собі питання, чи той, кого вони оберуть своїм наступним президентом, допомагатиме Україні так, як це робить нині Емманюель Макрон.
Як цікаво повертається життя: російсько-українська війна стає фактором, що суттєво впливає на суспільно-політичні процеси у Франції. Хто б міг таке уявити ще кілька років тому? А чи самі французи нині переосмислюють значення війни в Україні на рівні роздумів про власні перспективи бути долученими до цієї війни?
Мені складно про це говорити, оскільки я журналістка та репортерка, а не політикиня чи соціологиня. Що я точно можу сказати з того, що спостерігаю у Франції – це те, що молоде покоління французів значно мобільніше за старше, вони чудово орієнтується в широкому геополітичному контексті. Проте, їх, на жаль, набагато більше цікавить те, що відбувається в Газі, а не в Україні. Це прикро усвідомлювати, але це так.
На жаль, наразі більшість молодих французів просто не можуть уявити, що війна в Європі у найближчі роки може відбуватись десь поза межами України.
На чому ґрунтується така беззастережна віра?
Мені складно сказати, проте, спілкуючись з багатьма французами щодня, я чітко бачу, що у можливість конвенційної війни в Європі десь поза Україною вони не вірять. Здається, багато європейців все ще сліпі в цьому сенсі.
Власне, і це може бути надзвичайно недалекоглядно. Як би ви оцінили готовність – не мілітарну, а ментальну – європейців до війни в Європі, про яку, напевно, вже варто говорити не як про можливу, а як про прийдешню. Чи є ця тема частиною активного публічного дискурсу?
Ні, мушу сказати, що частиною активного публічного дискурсу ця тема у Франції нині не є. Реальність така, що навіть коли наш президент Емманюель Макрон говорить, що ми маємо готуватися до війни з Росією, суспільство в це не вірить.
Дивовижно. Як людина, що розуміє небезпеку в цьому контексті, чи ви намагаєтесь говорити про це з вашими французькими друзями та знайомими?
Так, звісно. І не лише у своєму приватному житті, але й у професійному. Газета, у якій я працюю, Le Monde, постійно пише про війну в Україні, для нас це надзвичайно важлива тема, яку ми намагаємось постійно тримати у полі суспільної уваги у Франції. На нашому сайті є окремий розділ «Війна в Україні», де буквально щогодини з’являються новини про події російсько-української війни.
Якщо говорити про увагу до українського контексту, то французьке суспільство нині справді набагато зацікавленіше у знанні про те, що відбувається в Україні: починаючи від новин чи військових зведень – і завершуючи проблемами біженців чи іншими суспільно-політичними питаннями, пов’язаними з Україною. Тут французи не заплющують очей, вони справді нині цікавляться цим значно більше, аніж ще кілька років тому.
Проте, коли йдеться про питання можливості війни в Західній Європі та, відповідно, підготовки до цієї війни, тут все інакше. Я певна, якщо ви спитаєте пересічних французів щодо ймовірності такої війни у найближчому майбутньому, абсолютна більшість скаже, що вона є нульовою.
Що, на вашу думку, очікує не лише Францію, а й всю об’єднану Європу у наступні п’ять років? Як ви бачите цей близький горизонт майбутнього?
Якщо чесно, я не знаю, що трапиться у найближчі п’ять років. Проте я продовжую працювати, а також готуюся до наступних подорожей до України. Я планую продовжувати приїздити до вашої країни аж до самого завершення війни, коли б це не відбулося.