На Единбурзькому книжковому фестивалі говоритимуть про українську літературу

Український інститут в Лондоні організовує публічний запис одного з епізодів свого подкасту «Українська полиця» в межах Единбурзькому міжнародному книжковому фестивалі. Подія із прямою трансляцією запланована на 26 серпня, повідомляють організатори.

Подкаст традиційно вестимуть Олеся Хромейчук, українсько-британська історикиня, викладачка, письменниця та публіцистка, дослідниця історії Східно-Центральної Європи, та Уям Блекер, науковець-славіст, викладач Університетського коледжу Лондона, один із найвідоміших сучасних іноземних дослідників української літератури та перекладачів українських літературних творів англійською мовою.

Гостями подкасту будуть Богдана Лаюк, заступниця міністерки культури, та

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Ми раді продовжити нашу співпрацю з Единбурзьким міжнародним книжковим фестивалем, адже «Українська полиця» повертається для спеціальної прямої трансляції 26 серпня.

Ведучі: Олеся Хромейчук та Вільям Блекер. «Українська полиця» об’єднує провідних письменників, істориків, журналістів та інтелектуалів, щоб дослідити книги, які допомагають нам краще зрозуміти Україну, її історію, культуру та місце у світі. На цьому спеціальному фестивалі до Олесі та Вільяма приєднаються Богдана Лаюк, заступниця міністра культури України, та Шарло́тта Гі́ґґінс, головна культурна журналістка The Guardian та авторка книги «Уроки української мови: мистецтво у час війни».

Единбурзький міжнародний книжковий фестиваль проводиться з 1983 року і є одним з наймасштабніших за кількістю подій та відвідувачів у світі.

«Українська полиця» (The Ukrainian Shelf) – подкаст, у якому Олеся Хромейчук та Уям Блекер говорять з авторами, науковцями, інтелектуалами про те, що варто читати, аби краще розуміти Україну.