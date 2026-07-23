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Український ансамбль Lyatoshynsky Trio виступив на відкритті Зальцбурзького фестивалю

Під час двох концертів колективу прозвучали українські та іноземні музичні композиції.

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Український ансамбль Lyatoshynsky Trio виступив на відкритті Зальцбурзького фестивалю
Ансамбль виступив з двома концертами з різноплановими програмами в залі барокового музейного комплексу DomQuartier
Фото: lyatoshynskytrio.com

18 липня український камерний ансамбль Lyatoshynsky Trio дебютував у програмі офіційного відкриття Зальцбурзького фестивалю (Австрія) Fest zur Festspieleröffnung (Свято з нагоди відкриття фестивалю), повідомляє Укрінформ.

Lyatoshynsky Trio, серед учасників якого – скрипаль Михайло Захаров, віолончелістка Сюзанна Шамбелан та піаніст Артем Ясинський, виступили з двома концертами з різноплановими програмами в залі барокового музейного комплексу DomQuartier.

За словами організаторів, програма першого виступу була присвячена музиці трьох композиторів різних країн: Бориса Лятошинського (Україна), Арво Пярта (Естонія), Дьордя Куртага (Угорщина), який цьогоріч відзначив своє 100-річчя та став однією з центральних постатей фестивалю.

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У програмі другого концерту прозвучали твори Першого фортепіанного тріо німецького композитора та диригента Йоганнеса Брамса та циклу чотирьох танго-композицій Las Cuatro Estaciones Porteñas аргентинського композитора Астора П’яццолли.

«Виконання Другого фортепіанного тріо Бориса Лятошинського на сцені Зальцбурзького фестивалю стало ще одним свідченням того, що українська музична спадщина дедалі впевненіше входить до європейського концертного канону», – коментує менеджерка ансамблю Юлія Островерхова.

Островерхова також додала, що дебют Lyatoshynsky Trio в програмі офіційного відкриття фестивалю став знаковою подією не лише для ансамблю, а й для міжнародної присутності української академічної музики.

Lyatoshynsky Trio було засноване Михайлом Захаровим у 2019-му році і назване на честь українського композитора і диригента, представника модернізму та експресіонізму в українській класичній музиці – Бориса Лятошинського (1894-1968). Відтоді тріо виступало зокрема в концертних залах Віденського концертхаусу, Центру Арнольда Шенберга у Відні, Опери Комік у Парижі та Національній філармонії України.

Зальцбурзький фестиваль – щорічний літній фестиваль музики та оперних вистав в Зальцбурзі (Австрія), що проходить з 1920-го року. Серед засновників фестивалю – письменник та драматург Гуґо фон Гофмансталь, композитор Ріхард Штраусом та режисер Макс Рейнгардт.

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