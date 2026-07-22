На фестивалі PROMIN’ в Лісабоні покажуть фільми Аліси Коваленко, Жанни Озірної та Дмитра Сухолиткого-Собчука

Після частини показів відбудуться зустрічі з творцями стрічок.

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PROMIN’ Festival прагне створити простір для діалогу між Україною та міжнародною аудиторією

25 липня 2026 року у Лісабоні, в кінотеатрі Cinema São Jorge, відбудеться PROMIN’ Festival — фестиваль сучасного українського кіно та відеомистецтва, який представить міжнародній аудиторії добірку документальних і художніх фільмів, відеоарту та дискусій.

Фестиваль відкриється документальною стрічкою «Ми не згаснемо» режисерки Аліси Коваленко. Це історія підлітків із Донбасу, які дорослішають напередодні повномасштабного російського вторгнення.

У програмі також представлено короткометражний відеоарт «Декларація про намір і сумнів» художниці Анни Звягенцевої, після якого відбудеться розмова з мисткинею, і документальний фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Тиха повінь», присвячений наслідкам руйнування Каховської ГЕС та його впливу на людей і довкілля.

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Окремою подією стане показ відеороботи Яреми Малащука та Романа Хіменя «Вибухи біля музею», знятої в Херсонському краєзнавчому музеї після його пограбування російськими окупаційними військами. Після перегляду глядачі матимуть змогу долучитися до Artist Talk.

Важливою частиною фестивалю стане спеціальна програма «Відкладена прем'єра: українські фільми про мистецтво 1990-х», що об'єднає три рідкісні короткометражні стрічки українських режисерів:

«Відкладена прем'єра» (1995), реж. Юрій Рєпік;

(1995), реж. Юрій Рєпік; «Портрет без обличчя » (1993)», реж. Юрій Зморович;

(1993)», реж. Юрій Зморович; «Перемога над сонцем. Епілог»(1994), реж. Максим Бернадський.

Показ супроводжуватиметься відкритою дискусією про українське мистецтво 1990-х років, його спадщину та актуальність сьогодні.

У вечірній програмі фестивалю — документальний фільм Єгора Трояновського «Куба & Аляска», що розповідає про двох українських військових із позивними «Куба» та «Аляска», які повертаються з фронту до цивільного життя.

Завершить фестиваль художня стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної – інтимна історія молодого подружжя, яке зустрічає перші дні повномасштабного вторгнення у власній квартирі, коли до будинку підступають окупанти.

PROMIN’ festival – це міжнародна культурна платформа, що презентує сучасне українське мистецтво в європейському контексті. Фестиваль поєднує кінопрограму, виставкові проєкти, перформанси та публічні дискусії, створюючи простір для діалогу між українськими митцями й місцевими спільнотами. PROMIN’ фокусується на темах пам’яті, деколоніальності, війни, ідентичності та соціальної трансформації, водночас підкреслюючи роль культури як інструменту солідарності та міжнародної співпраці.