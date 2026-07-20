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Фільм «Під шкіркою помаранчів» українки Анни Коршун відібрали до Міжнародного кінофестивалю в Греції

Показ відбудеться на International Film Festival of Crete & Awards.

CultHub
Фільм «Під шкіркою помаранчів» українки Анни Коршун відібрали до Міжнародного кінофестивалю в Греції
Фото: Постер фільму

Короткометражний фільм «Під шкіркою помаранчів» української режисерки Анни Коршун відібрали до International Film Festival of Crete & Awards, повідомляє Національна спілка кінематографістів України.

«Під шкіркою помаранчів» – девʼятихвилинна екзистенційна драма відзнята за мотивами італійської народної казки. У центрі сюжету – Марк – молодий чоловік, який намагається втекти від самотності. Він знайомиться з дівчатами, однак зрештою вирішує розібратися зі своїми проблемами за допомогою психотерапевта. Але цей шлях виявляється не простим.

На фестивалі на Криті стрічку «Під шкіркою помаранчів» покажуть 6-го серпня 2026 року.

Фільм створено в рамках програми «Жанри. Academia» експериментальної майстерні режисера і продюсера Дмитра Томашпольського «Кентаври» у співпраці з Інститутом екранних мистецтв Київського національного університету ім. І. К. Карпенка-Карого та самого університету.

Анна Коршун – молода українська режисерка, студентка КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого.

International Film Festival of Crete & Awards – щорічний міжнародний кінофестиваль на Криті, започаткований у 2019 році. Цьогоріч кінофестиваль відбудеться всьому і триватиме з 1-го до 21 серпня. Його проведуть разом із Міжнародним фестивалем документального кіно в Ієрапетрі. 

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