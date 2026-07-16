Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Французький переклад «The Ukraine» Артема Чапая потрапив до шортлиста Премії Пʼєра Франсуа Кайє

Нагороду вручають за найкращу перекладену книжку у Франції.

CultHub
Французький переклад «The Ukraine» Артема Чапая потрапив до шортлиста Премії Пʼєра Франсуа Кайє
Обкладинка французького видання

Книгу українського письменника Артема Чапая «The Ukraine» відібрали до короткого списку Премії Пʼєра Франсуа Кайє за найкращу перекладену книжку у Франції, повідомляє письменник Андрій Курков у Facebook із посиланням на відео з членкинею журі премії Люсіль Гюблер.

«The Ukraine» – збірка оповідань, які разом описують Україну початку 21-го століття. Вони поєднують реальність із художніми домислами. Некоректний артикль «The» використаний у назві навмисно, аби підкресли – «ось Україна». Твори, що увійшли до книги, автор писав близько восьми років.

Над французьким перекладом працювала Ніколь Дзюб. У Франції книга вийшла друком у видавництві Les Éditions Bleu et Jaune у 2025 році. Там вона коштує 22,90 євро. В Україні «The Ukraine» опублікувало Видавництво 21 у 2018 році. Книга потрапила до короткого списку премії «Книга року BBC 2018» у номінації «Есеїстика».

Реклама

Лавреата або лавреатку премії оберуть у листопаді 2026-го року. 

Премія Пʼєра Франсуа Кайє – нагорода за найкращу перекладену книжку у Франції, започаткована у 1981 році. Нею відзначають перекладачів та перекладачок, які мають у своєму доробку не більше трьох перекладених та опублікованих творів.

Артем Чапай – український письменник, перекладач та репортер. У 2022 році добровільно вступив до лав Збройних сил України. Автор понад десятьох книг, серед яких – «Червона зона» (2014), «Тато в декреті» (2016), Дивні люди (2019), «Не народжені для війни» (2025) та інші.

Ніколь Дзюб – французька перекладачка, родом із Києва. Дзюб навчалась у Женеві, але вищу освіту здобула в Україні – в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Згодом вона переїхала до Франції, де здобула другий ступінь магістра та захистила докторську дисертацію. Окрім «The Ukraine», для видавництва Les Éditions Bleu et Jaune вона переклала «Майже ніколи не навпаки» Марії Матіос, «Вірші з бійниці» Максима «Далі» Кривцова та «Тут були ми» Артура Дроня.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies