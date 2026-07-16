Книгу українського письменника Артема Чапая «The Ukraine» відібрали до короткого списку Премії Пʼєра Франсуа Кайє за найкращу перекладену книжку у Франції, повідомляє письменник Андрій Курков у Facebook із посиланням на відео з членкинею журі премії Люсіль Гюблер.

«The Ukraine» – збірка оповідань, які разом описують Україну початку 21-го століття. Вони поєднують реальність із художніми домислами. Некоректний артикль «The» використаний у назві навмисно, аби підкресли – «ось Україна». Твори, що увійшли до книги, автор писав близько восьми років.

Над французьким перекладом працювала Ніколь Дзюб. У Франції книга вийшла друком у видавництві Les Éditions Bleu et Jaune у 2025 році. Там вона коштує 22,90 євро. В Україні «The Ukraine» опублікувало Видавництво 21 у 2018 році. Книга потрапила до короткого списку премії «Книга року BBC 2018» у номінації «Есеїстика».

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Лавреата або лавреатку премії оберуть у листопаді 2026-го року.

Премія Пʼєра Франсуа Кайє – нагорода за найкращу перекладену книжку у Франції, започаткована у 1981 році. Нею відзначають перекладачів та перекладачок, які мають у своєму доробку не більше трьох перекладених та опублікованих творів.

Артем Чапай – український письменник, перекладач та репортер. У 2022 році добровільно вступив до лав Збройних сил України. Автор понад десятьох книг, серед яких – «Червона зона» (2014), «Тато в декреті» (2016), Дивні люди (2019), «Не народжені для війни» (2025) та інші.

Ніколь Дзюб – французька перекладачка, родом із Києва. Дзюб навчалась у Женеві, але вищу освіту здобула в Україні – в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Згодом вона переїхала до Франції, де здобула другий ступінь магістра та захистила докторську дисертацію. Окрім «The Ukraine», для видавництва Les Éditions Bleu et Jaune вона переклала «Майже ніколи не навпаки» Марії Матіос, «Вірші з бійниці» Максима «Далі» Кривцова та «Тут були ми» Артура Дроня.